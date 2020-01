A cidade de Braga volta a receber a Final Four da Taça da Liga.

Sporting de Braga e Sporting são os primeiros a entrar em campo para disputar o título de "campeão de inverno", numa competição que os clubes querem que este ano tenha "fair-play".

Alan do Sporting de Braga, Manuel Fernandes do Sporting, Fernando Gomes do FC Porto e Neno do Vitória de Guimarães estiveram na apresentação, assim como Pedro Proença da Liga da Clubes.