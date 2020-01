João Félix desentende-se com Lionel Messi

O internacional português João Félix e o argentino Lionel Messi desentenderam-se no final da primeira parte do duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, a contar para as meias-finais da Supertaça de Espanha.

Os dois jogadores trocaram algumas palavras, num tom aparentemente pouco amigável, e tiveram mesmo de ser separados por colegas de equipa:

Atlético e Barça medem forças esta quinta-feira, na segunda meia-final da Supertaça espanhola de futebol, que se realiza este ano na Arábia Saudita.

O vencedor deste encontro vai defrontar na final o Real Madrid, que na quarta-feira bateu o Valência por 3-1.