Medalhas dos Jogo Olímpicos feitas com materiais reciclados

Depois da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, em Tóquio, ter revelado que a estrutura das camas e os colchões dos atletas, na vila olímpica, seriam compostos por materiais recicláveis, como o papelão e o poliéster, que serão posteriormente reutilizados na produção de outros materiais, o site da BBC avança que as medalhas que serão entregues aos atletas, no final da prova, são produzidas com componentes 100% reciclados.

Materiais como o ouro (32 quilos), a prata (5 toneladas) e o bronze (2,2 toneladas), foram retirados de telemóveis usados, doados pela população japonesa ao longo de dois anos.

Issei Kato

A organização, que com esta medida pretende assegurar um comportamento sustentável e alertar para as questões climáticas, revela que o design das medalhas "pretende simbolizar a diversidade e representar um mundo onde as pessoas que competem no desporto e se esforçam devem ser honradas".

Com base neste política, a Tocha Olímpica, feita com desperdícios de alumínio, e o pódio, que terá resíduos de plástico, também vão ter componentes reciclados.

Issei Kato

Os jogos Olímpicos de Tóquio serão disputados entre 24 de julho e 9 de agosto, de 2020. Por outro lado, os Paralímpicos têm início a 25 de Agosto e terminam dia 6 de setembro.