“Não acredito que o Presidente do Sporting, que é médico, seja insensível a esta situação”

O clube esclareceu esta quinta-feira que se trata de um sintoma viral atípico, com alto índice de contágio.

Por causa disso, o Vitória pediu o adiamento do jogo com o Sporting. O clube sadino propôs as datas das meias-finais da Taça de Portugal, competição que nem Sporting nem Vitória estão envolvidos.

O Sporting não aceitou, situação que indigna o presidente do Vitória, Vítor Hugo Valente.