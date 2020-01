"Tenho um plantel que me dá garantias"

Na antevisão do jogo que coloca frente a frente o FC Porto e o Moreirense, para a Primeira Liga portuguesa, Sérgio Conceição afirmou que o clube foi ativo no mercado de transferências durante o verão, e que neste momento tem "um plantel que dá garantias".

O treinador portista acrescentou que o importante é "falar nos jogadores" que pertencem ao clube e "nos jovens que têm qualidade para jogar na equipa principal".

O jogo está marcado para as 21h15, no Estádio do Dragão.