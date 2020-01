Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, descartou a possibilidade de a equipa sentir uma pressão extra, ao jogar frente ao Benfica, por se encontrar no último lugar da tabela classificativa do campeonato português.

O jogo desta noite, que coloca frente a frente o primeiro e o último classificado, está marcado para as 19h00, no Estádio da Luz.