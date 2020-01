Frederico Varandas viajou até Inglaterra para negociar a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

Com reabertura do mercado de transferências, o treinador do Sporting não quer ser surpreendido com uma possível transferência do jogador neste mês e, por isso, está um passo à frente. Silas admite que já está a pensar em alternativas para uma eventual saída de Bruno Fernandes.