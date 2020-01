FC Porto vence na casa do Moreirense por 4-2

O FC Porto venceu esta sexta-feira no terreno do Moreirense por 4-2, em jogo da 16.ª jornada da Primeira Liga.

Fábio Abreu, logo aos 3 minutos, instalou a surpresa no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Os "azuis e brancos" reagiram ao minuto 32, com o empate a ser restabelecido por Soares e a reviravolta consumada por Alex Telles, de penálti, sete minutos depois.

Ainda antes do intervalo, a equipa de Moreira de Cónegos voltou a marcar, por João Aurélio (44').

Na segunda parte, Luis Diáz (72') e Jesús Corona (85') confirmaram o triunfo portista num terreno onde os "dragões" não venciam para o campeonato desde 2015.

O FC Porto, segundo classificado do campeonato, soma assim 41 pontos, menos quatro do que o líder Benfica, que também hoje venceu o Desportivo das Aves (2-1), enquanto o Moreirense é 13.º, com 17 pontos.

Na próxima jornada, os "dragões" recebem o SC Braga (sexta-feira, 17 de janeiro, às 19h00) e o Moreirense visita o Tondela (sábado, 18 de janeiro, às 18h00)