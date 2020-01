Rio Ave regressa às vitórias e sobe ao 5.º lugar no campeonato

O Rio Ave regressou esta sexta-feira às vitórias, com o triunfo na deslocação ao terreno do Santa Clara, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga Portuguesa de futebol.

Lucas Piazón, aos 51 minutos, marcou o único golo da partida, que garantiu o triunfo da equipa de Vila do Conde, que regressou às vitórias depois de dois jogos no campeonato sem somar os três pontos.

Com a vitória, o Rio Ave subiu, provisoriamente, ao quinto lugar do campeonato, com 22 pontos, enquanto o Santa Clara está em está 14.º, com 17 pontos.