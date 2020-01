Famalicão reduzido a 10 jogadores vence Boavista no Estádio do Bessa

O Famalicão, reduzido a 10 jogadores desde o primeiro minuto, por expulsão do guarda-redes Defendi, venceu este sábado na visita ao Boavista, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

No Bessa, os famalicenses viram Defendi receber ordem de expulsão pouco depois do início do jogo, num lance confirmado pelo vídeoárbitro, mas a equipa conseguiu segurar o nulo até perto do final, quando Toni Martinez marcou, aos 81 minutos.

Pouco depois, aos 84 minutos, Marlon também foi expulso no Boavista, deixando as duas equipas em 'pé de igualdade'.

Com este triunfo, o Famalicão mantém o terceiro lugar na I Liga, com 30 pontos, mais quatro do que o Sporting, que ainda hoje visita o Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista é oitavo, com 19.