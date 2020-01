Sporting vence Vitória de Setúbal por 3-1

O Sporting venceu este sábado o Vitória de Setúbal por 3-1, no estádio do Bonfim, num jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato, com autogolo de João Diogo Serpa Meira (27'), penálti marcado por Bruno Fernandes (34') e golo de Bruno Fernandes (90+4').

Recorde-se que o Vitória de Setúbal tinha pedido o adiamento do jogo para uma data a acordar com o Sporting, devido ao vírus que assola o seu plantel. Uma proposta recusada pelo Sporting, que justificou a sobrecarga de calendário.

A vitória permite ao Sporting, quarto classificado, chegar aos 29 pontos e ficar a um do Famalicão, terceiro, enquanto o Vitória é 10.º com 19.