Luis Suárez para quatro meses e não deverá jogar mais esta temporada

O futebolista internacional uruguaio Luis Suárez vai ficar ausente dos relvados durante quatro meses, devido a lesão, e não deverá atuar mais esta temporada, anunciou este domingo o FC Barcelona.

Numa breve nota publicada no seu site oficial e nas redes sociais, o emblema catalão revelou que o avançado de 32 anos vai precisar de quatro meses para recuperar de um problema no joelho direito.

Suárez foi hoje, em Barcelona, operado com sucesso a uma lesão no menisco externo do joelho direito, mas a sua recuperação será mais longa do que esperada. Alguns jornais espanhóis tinham avançado que o uruguaio estaria de regresso após apenas seis semanas.

O colega de equipa de Nélson Semedo no clube catalão levava 14 golos em 23 jogos, em todas as competições. O FC Barcelona lidera atualmente o campeonato espanhol, em igualdade pontual com o Real Madrid, e vai defrontar o Nápoles nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Na última quinta-feira, Suárez foi titular e jogou os 90 minutos no embate das meias-finais da Supertaça espanhola, em Jeddah, na Arábia Saudita, que o FC Barcelona perdeu com o Atlético de Madrid, por 3-2.