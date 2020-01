O Marítimo e o Vitória de Guimarães empataram este domingo 0-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal.

Com esta igualdade, os insulares subiram ao 11.º lugar com 19 pontos, enquanto os vitorianos sobem para já ao quinto lugar, com 22 pontos.