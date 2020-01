Adeptos do Varzim acreditam em desfecho feliz no jogo com o FC Porto

O adversário do FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal é o Varzim, da segunda liga. Os adeptos do clube da Póvoa acreditam que a equipa vai fazer um bom jogo no Dragão e que apesar do favoritismo estar do lado dos azuis e brancos, na Taça tudo pode acontecer.