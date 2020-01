Defesa Marquinhos renova com o Paris Saint-Germain

O defesa internacional brasileiro Marquinhos renovou contrato com os franceses do Paris Saint-Germain por mais duas temporadas, até 2024, anunciou esta segunda-feira o bicampeão gaulês de futebol no seu site oficial.

Marquinhos, de 25 anos, que tinha vínculo com o PSG até 2022, está a cumprir a sétima temporada ao serviço da formação da capital francesa, onde chegou em 2013, proveniente dos italianos da Roma.

Desde que rumou a Paris, o polivalente defesa - que também atua como médio e que é um dos vice capitães de equipa - tem sido titular absoluto com todos os treinadores, inclusive com o atual, o alemão Thomas Tüchel.

O internacional brasileiro, formado no Corinthians, soma 270 jogos e 20 golos com a camisola do PSG, ao serviço do qual conquistou quase duas dezenas de troféus: cinco ligas francesas, quatro taças de França, cinco taças da Liga francesa e cinco supertaças gaulesas.