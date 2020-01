Morte de Paulo Gonçalves marca com tristeza o rali Dakar deste ano

A morte do piloto português Paulo Gonçalves está a marcar com tristeza a edição do rali Dakar deste ano.

A organização do Dakar decidiu anular a participação das motos na 8.ª etapa, que se realizou esta segunda-feira, e a equipa do português saiu de prova.

O piloto português lembrado por companheiros e adversários como o homem que nunca recusava ajudar quem precisava.