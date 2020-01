No final do encontro entre o Manchester City e o Aston Villa, em que a equipa do City, treinada por Pep Guardiola, venceu por 6-1, com um hat-trick de Sérgio Aguero, os jornalistas questionaram o técnico espanhol acerca dos melhores avançados que já treinou, e se Aguero era esse jogador.

Guardiola não escondeu a admiração por Messi, admitindo que o argentino é o melhor "9, 10, 11, 7, 6, 5 e 4", no entanto no final garantiu que Aguero estava entre os melhores