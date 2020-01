Pablo Quintanilla vence nona etapa das motas no Dakar2020

O chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) venceu esta terça-feira a nona etapa das motas no Rali Dakar de Todo-o-terreno, a primeiro após a morte de Paulo Gonçalves, e recuperou quase quatro minutos ao líder.

Quintanilla demorou 3:30.33 horas para cumprir os 410 quilómetros da especial cronometrada, de um total de 476 que compunham a etapa que ligou Wadi Al Dawasir a Haradh, na Arábia Saudita.

Em segundo lugar, terminou o norte-americano Toby Price (KTM), a 1.54 minutos do chileno, e o espanhol Joan Barreda (Honda) foi o terceiro classificado, a 2.42 minutos, apesar de uma pequena queda, sem consequências físicas.

Na classificação geral, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que foi quarto classificado na etapa de hoje, mantém a liderança, agora com 20.53 minutos de vantagem sobre Quintanilla, depois de hoje ceder 3.55.

Toby Price subiu aos lugares do pódio e já é terceiro, a 26.43 do líder.

Esta quarta-feira disputa-se a 10.ª de 12 etapas da prova, que este ano trocou a América do Sul pela Arábia Saudita, com uma ligação entre Haradh e Shubaytah, com uma distância total de 608 quilómetros, 534 deles cronometrados.

Esta será a primeira parte de uma etapa maratona, em que os pilotos só poderão receber assistência de outros competidores, tendo ainda 30 quilómetros de dunas na parte final do percurso.

Morte de Paulo Gonçalves marca Dakar deste ano