Alonso sofre acidente aparatoso no Dakar

O piloto espanhol Fernando Alonso sofreu esta quarta-feira um aparatoso acidente, durante a 10.ª etapa do Rally Dakar.

Ao saltar uma duna, o carro do ex-piloto de Fórmula 1 capotou a sua Toyota e deu várias cambalhotas, como é possível ver no vídeo.

Alonso e o copiloto Marc Coma não ficaram feridos e os danos causados no carro custaram um atraso de 68 minutos na prova, que continuaram após o acidente, mas sem o vidro da frente.

A etapa desta quarta-feira foi interrompida devido aos ventos fortes. Carlos Sainz liderava a etapa e aumentou a sua vantagem para a 18 minutos e 10 segundos para Nasser Al-Attiyah, com Stéphane Peterhansel a fechar o pódio.

O acidente surge dias depois do piloto português Paulo Gonçalves morrer, no domingo, aos 40 anos, na sequência de uma queda na 7.ª etapa da 42.ª edição do Dakar, naquela que era a sua 13.ª participação.