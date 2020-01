Liverpool com duas nomeações para os Prémios Laureus

O Liverpool, vencedor da Liga dos Campeões em futebol, é o único 'repetente' na lista de nomeados para os Prémios Laureus, divulgada esta quarta-feira, que tem os 'suspeitos do costume' a votação para melhor atleta masculino do ano.

Vencedor da 'Champions' na temporada passada, o Liverpool aparece entre as melhores equipas de 2019, juntamente com os Toronto Raptors, primeira 'franquia' canadiana a sagrar-se campeã da NBA, a Mercedes AMG Petronas, vencedora pela sexta época consecutiva do mundial de pilotos e construtores, a seleção norte-americana de futebol feminino, a seleção sul-africana de râguebi e a seleção espanhola de basquetebol, todas elas campeãs mundiais.

Os 'reds' integram também a lista do "Regresso do ano", competindo com o tenista britânico Andy Murray, que ganhou o seu primeiro título ATP em 31 meses, após duas operações à anca, ou a piloto alemã Sophia Flörsch, que sofreu um aparatoso acidente durante o Grande Prémio de Macau em 2018.

A categoria de "Atleta Masculino do Ano" será disputada por 'clássicos' dos Laureus: o tenista espanhol Rafael Nadal, número um mundial e vencedor do prémio em 2011, os pilotos Lewis Hamilton e Marc Márquez, que conquistaram, em 2019, o sexto título mundial, respetivamente na Fórmula 1 e no MotoGP, o futebolista Lionel Messi, que venceu a sexta Bola de Ouro, o atleta Eliud Kipchoge, primeiro a correr a maratona em menos de duas horas, e o golfista Tiger Woods, que ganhou o 15.º 'major' da carreira.

A "Atleta Feminina do Ano" será escolhida entre a futebolista Megan Rapinoe, as atletas Allyson Felix e Shelly-Ann Fraser-Pryce, a ginasta Simone Biles, a esquiadora Mikaela Shiffrin e a tenista Naomi Osaka.

Os galardões serão atribuídos em 17 de fevereiro, numa cerimónia em Berlim, depois dos votos de 68 membros da Laureus World Sports Academy sobre os méritos desportivos ao longo de 2019.

Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 2000, tendo Lisboa acolhido a organização das edições de 2004 e 2005.

Atleta masculino do ano:

Lewis Hamilton (GB, Fórmula 1).

Eliud Kipchoge (Que, atletismo).

Marc Márquez (Esp, motociclismo).

Lionel Messi (Arg, futebol).

Rafael Nadal (Esp, ténis).

Tiger Woods (EUA, golfe).

Atleta feminina do ano:

Simone Biles (EUA, ginástica).

Allyson Felix (EUA, atletismo).

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam, atletismo).

Naomi Osaka (Jap, ténis).

Megan Rapinoe (EUA, futebol).

Mikaela Shiffrin (EUA, esqui).

Equipa do ano:

Seleção norte-americana de futebol feminino.

Liverpool (futebol).

Mercedes-AMG Petronas (Fórmula 1).

Seleção sul-africana de râguebi.

Toronto Raptors (NBA).

Seleção espanhola de basquetebol.

Revelação do ano:

Cori Gauff (EUA, ténis).

Bianca Andreescu (Can, ténis).

Egan Bernal (Col, ciclismo).

Seleção japonesa de râguebi.

Andy Ruiz Jr. (EUA, boxe).

Regan Smith (EUA, natação).

Regresso do ano:

Andy Murray (GB, ténis).

Liverpool (GB, futebol).

Sophia Flörsch (Ale, automobilismo).

Christian Lealiifano (Nzl, râguebi).

Kawhi Leonard (EUA, basquetebol).

Nathan Adrian (EUA, natação).

Paralímpico do ano:

Omara Durand (Cub, atletismo).

Diede de Groot (Hol, ténis).

Oksana Masters (Ucr, esqui e ciclismo).

Jetze Plat (Hol, ciclismo e triatlo).

Manuela Schär (Sui, atletismo).

Alice Tai (GB, natação).

Desportista de ação do ano:

Ítalo Ferreira (Bra, surf).

Carissa Moore (EUA, surf).

Chloe Kim (EUA, snowboard).

Rayssa Leal (Bra, skate).

Nyjah Huston (EUA, skate).

Mark McMorris (Can, snowboard).