Mata decide triunfo sobre o Wolverhampton e United segue na Taça de Inglaterra

O espanhol Juan Mata qualificou esta quarta-feira o Manchester United para os 16 avos da Taça de Inglaterra de futebol, ao apontar o golo do triunfo caseiro sobre o Wolverhampton (1-0), treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

Uma semana depois do empate 1-1 no reduto dos 'wolves', os 'red devils' superiorizaram-se no jogo de desempate da terceira eliminatória da prova, em Old Trafford, graças ao tento, repleto de 'classe', do internacional espanhol, aos 67 minutos.

Os portugueses João Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto (um dos melhores em campo) foram apostas iniciais de Nuno Espírito Santo, que ainda lançou Rúben Vinagre no decorrer do segundo tempo.

Já o lateral luso Diogo Dalot não saiu do banco de suplentes do Manchester United.

A formação liderada por Ole Gunnar Solskjaer fica agora à espera do adversário nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, que sairá do confronto entre o Tranmere Rovers e o Watford. A partida de desempate deveria ter sido realizada na terça-feira, mas foi adiada para 23 de janeiro, devido à forte chuva que caiu sobre Birkenhead.