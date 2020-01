"É com profundo pesar e consternação que informamos que o nosso amigo e colega Énio Abreu, após uma árdua luta pela sobrevivência e no dia em que fez precisamente um mês de internamento, não conseguiu sobreviver à provação em que se encontrava", pode ler-se na página oficial do Paços de Arcos.



O jovem guardião, que atuava na equipa B do clube, faleceu no Hospital Central da Madeira, local onde foi internado devido a uma gripe, que passou a pneumonia e acabou por ser fatal.