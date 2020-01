Presidente do Belenenses SAD nega contacto de Vieira sobre caso do túnel do Jamor

O presidente do Belenenses SAD falou, pela primeira vez, sobre o caso do túnel do Jamor que envolve o ex-treinador da SAD, Pedro Ribeiro. Rui Pedro Soares nega que tenha sido contactado pelo presidente do Benfica.

Conselho de Disciplina da FPF aguarda relatório policial

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um inquérito ao caso do túnel do Jamor que envolveu Pedro Ribeiro e Sérgio Conceição.

Apesar dos relatórios dos árbitros e dos delegados da liga não referirem agressões mas sim discussão e alguns empurrões, o processo já seguiu para a comissão de instrutores da Liga de Clubes que vai averiguar o caso, mesmo sem ser conhecido o relatório policial.