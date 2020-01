O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou a queixa apresentada pelo Portimonense contra o Sporting, a qual denunciava que o clube leonino tinha violado os regulamentos relativos à inclusão de jogadores, no jogo da Taça da Liga, formados localmente.

Com esta decisão o Sporting está confirmado para as meias finais da Taça da Liga, onde jogará contra o SC Braga na próxima terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, às 19:45.