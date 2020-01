Académico de Viseu e Canelas decidem último semifinalista da Taça de Portugal

Académico de Viseu e Canelas 2010 definem hoje qual o último semifinalista da Taça de Portugal de futebol, com o emblema da II Liga a receber em Viseu, a partir das 20h00, a formação do Campeonato de Portugal.

O Académico de Viseu, nono na II Liga, marca presença pela segunda vez nos quartos de final da Taça, fase a que chegou na edição de 1978/79 e foi eliminado então pelo Sporting de Braga (2-0), enquanto o Canelas, 10.º na Série B do Campeonato de Portugal e que na última época estava nos distritais, é um estreante.

O vencedor do jogo de hoje marcará encontro nas meias-finais, em eliminatória a duas mãos, com o FC Porto, que eliminou na terça-feira no Estádio do Dragão o Varzim (2-1).

Com lugar garantido nas 'meias' está igualmente o Benfica, que venceu em casa o Rio Ave (3-2), num jogo em que esteve a perder por duas vezes (1-0 e 2-1). Os 'encarnados' vão encontrar na eliminatória seguinte o Famalicão, que na quarta-feira venceu em Paços de Ferreira por 1-0.