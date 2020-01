Académico de Viseu elimina Canelas 2010 e vai defrontar o FC Porto nas meias-finais da Taça

O Académico de Viseu eliminou esta quinta-feira o Canelas 2010 nos quartos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer por 1-0 em jogo disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

O único golo do encontro foi marcado pelo avançado australiano Anthony Carter, aos 90+1 minutos.

A equipa viseense torna-se assim a única representante da II Liga na competição, depois de afastar aquele que era o derradeiro clube do Campeonato de Portugal - terceiro escalão do futebol português - que ainda estava em prova.

Nas meias-finais, que vão ser jogadas a duas mãos, o Académico de Viseu vai medir forças com o FC Porto (primeira mão em Viseu e segunda no Dragão) e o Benfica irá defrontar o Famalicão (primeira mão na Luz e segunda no Minho).