Conselho de Disciplina recusa recurso do Sporting e Coates falha dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recusou esta quinta-feira o recurso apresentado pelo Sporting em relação ao quinto cartão amarelo visto pelo uruguaio Coates, que vai falhar o jogo com o Benfica.

O jogador, de 29 anos, vai cumprir um jogo de suspensão e fica assim de fora do dérbi em casa com o Benfica, na sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

O quinto cartão amarelo na I Liga portuguesa de futebol em 2019/20, que sanciona um jogador com um jogo de suspensão, e que o defesa-central viu no triunfo com o Vitória de Setúbal (3-1), vai assim manter-se.