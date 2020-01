"Ontem estava a passear ao lado das vacas e hoje treino os melhores jogadores do mundo"

Quique Setién foi apresentado como novo treinador do FC Barcelona, depois de o clube ter anunciado o despedimento de Ernesto Valverde, após a eliminação na meia-final da Supertaça de Espanha.

Nas primeiras palavras como técnico dos catalães, o espanhol de 61 anos não escondeu o facto de estar surpreendido por treinar uma equipa com alguns dos "melhores jogadores do mundo", revelando que no dia anterior tinhas estado a "passear ao lado das vacas" na sua aldeia.

Quique Setién assinou um contrato válido até junho de 2022.