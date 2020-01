PSG vence no Mónaco e aumenta para 8 pontos vantagem sobre o 2.º classificado

O Paris Saint-Germain (PSG) foi esta quarta-feira ao Mónaco vencer por 3-1, em jogo em atraso da 15ª jornada da I Liga francesa de futebol, aumentando para oito pontos a vantagem sobre o Marselha.

Kylian Mbappé abriu o marcador aos 24 minutos, Neymar ampliou a vantagem aos 45+2, na execução de um penálti, dando assim expressão à superioridade do PSG, que chegaria ainda ao terceiro golo já na segunda parte, pelo médio espanhol Pablo Sarabia.

O Mónaco, que jogou com o internacional português Gelson Martins no onze, ainda logrou fazer o golo de honra, aos 87 minutos, pelo médio francês Tiemoue Bakayoko.

O ex-extremo do Sporting foi substituído aos 79 minutos pelo avançado francês Jean-Kevin Augustin, enquanto o seu compatriota Adrien Silva começou o jogo no 'banco' e foi lançado, aos 69 minutos, para o lugar do russo Aleksandr Golovin.

O internacional luso sub-21, Gil Dias, não chegou a ser utilizado pelo técnico espanhol Robert Moreno, ex-selecionador interino de Espanha, que sucedeu ao treinador português Leonardo Jardim.

Nos outros dois jogos em atraso da I Liga francesa, o primeiro referente à 12ª jornada, o Rennes foi a Nimes vencer por 1-0, enquanto Amiens e Reims empataram a um golo, em casa do primeiro, em jogo correspondente à 16ª jornada.

Com estes resultados, que colocam todas as equipas com 20 jogos, o PSG passa a liderar com 49 pontos, seguido do Marselha, com 41 e do Rennes, com 36, enquanto o Mónaco é nono classificado, com 29.