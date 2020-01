Piloto holandês em estado crítico após queda no Dakar

O piloto holandês Edwin Straver (KTM) ficou esta quinta-feira em estado crítico depois de sofrer uma queda no decurso da 11.ª das 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita.

O piloto português Mário Patrão (KTM) foi o primeiro a parar e a chamar ajuda para auxiliar Edwin Straver.Vencedor da categoria Original by Motul em 2019, para amadores, o 'motard' holandês foi encontrado inanimado ao quilómetro 120 dos 379 previstos.

"Estava a ir no meu ritmo e ao quilómetro 120, enquanto estava a tentar encontrar um 'waypoint' [ponto de passagem obrigatória] , vi um piloto caído, chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada. Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas, de repente, deixei de sentir", contou o piloto de Seia no final da tirada.