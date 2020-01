Ricky Brabec e Honda a um dia de fazer história no Dakar

O norte-americano Ricky Brabec e a Honda estão a um dia de fazer história no Rali Dakar de todo-o-terreno, apesar de hoje terem perdido metade da vantagem que tinham nas motas para o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) na nona etapa.

O piloto chileno foi o mais rápido a cumprir os 379 quilómetros da especial cronometrada entre Shubaytah e Haradh, demorando 4:09.22 horas.

O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi segundo, a nove segundos, e Luciano Benavides (KTM) terceiro, a 2.48 minutos.

António Maio (Yamaha), no 20.º lugar, foi o melhor português.

Na geral, a vantagem de Ricky Brabec (Honda) ficou reduzida a metade, pois o norte-americano hoje jogou à defesa, terminando apenas na décima posição da etapa.

Ainda assim tem uma vantagem de 13.56 segundos sobre Quintanilla na frente da classificação geral, com o australiano Toby Price (KTM) em terceiro, a 22.34 minutos. António Maio é 27.º.

A 42.ª edição do Rali Dakar termina na sexta-feira, com a última especial a ligar Haradh a Qiddiya, com 447 quilómetros, 374 deles cronometrados.

Morte de Paulo Gonçalves marca com tristeza o rali Dakar deste ano