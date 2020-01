Vítor Campelos sucede a Paulo Sérgio como treinador do Al Taawon

O português Vítor Campelos, que iniciou a época no Moreirense, é o novo treinador da equipa de futebol do Al Taawon, sucedendo ao compatriota Paulo Sérgio, anunciou na quarta-feira a equipa da Arábia Saudita.

Vítor Campelos, de 44 anos, estava sem clube desde 16 de dezembro, quando deixou o comando técnico do conjunto de Moreira de Cónegos, da I Liga portuguesa, após a 14.ª jornada da prova.

O técnico, que já tinha passado pela Arábia Saudita enquanto treinador-adjunto de Toni no Al-Ettifaq e no Al Ittihad, sucede no cargo ao também português Paulo Sérgio, que tinha rescindido contrato com os sauditas no final do mês passado.

O Al Taawon reforça, assim, a aposta no 'mercado' de treinadores portugueses, já que Vítor Campelos é o quarto técnico luso seguido a assumir os destinos da equipa saudita, depois de José Gomes, Pedro Emanuel e Paulo Sérgio. Além do Moreirense, Campelos conta ainda com passagens pela equipa B dos húngaros do Videoton (2013/14), Trofense (2014/15) e Vitória de Guimarães B (2015 a 2018).

O Al Taawon ocupa o quinto lugar da Liga saudita de futebol, com 25 pontos, menos cinco do que a dupla de líderes, Al Hilal e Al Nassr, este último treinado por Rui Vitória.