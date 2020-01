Dérbi entre Sporting e Benfica começa sem incidentes ou detenções

O dérbi entre Sporting e Benfica, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, arrancou esta sexta-feira no Estádio José Alvalade sem nenhum incidente ou detenções a registar, revelou a PSP.

Em declarações à Lusa nos instantes que antecederam o apito para o início do jogo, a subcomissária da PSP Ana Carvalho explicou que o ambiente nas imediações do estádio dos 'leões' estava "calmo" e que apenas alguns adeptos do Sporting faziam ainda a sua entrada para as bancadas.

Já sobre a chegada dos adeptos do Benfica, a subcomissária da PSP garantiu que "quer no trajeto, quer na entrada, não houve incidentes".

Contudo, Ana Carvalho admitiu que o facto de o encontro ter lugar a uma sexta-feira e não no fim de semana terá originado um "fluxo maior do que o normal" de adeptos ainda a tentar entrar às 21:15, a hora para a qual estava marcado o dérbi entre 'leões' e 'águias'.