Já há data para o duelo entre FC Porto e Benfica

O líder e campeão Benfica e o FC Porto vão defrontar-se no dia 8 de fevereiro, às 20:30, no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, anunciou esta sexta-feira a Liga de clubes.

Os rivais voltam a encontrar-se na segunda volta num clássico a um sábado, depois de o FC Porto ter vencido no terreno do Benfica, por 2-0, na terceira ronda, em 24 de agosto de 2019.

No mesmo dia do clássico, o Sporting de Braga recebe o Gil Vicente, e o Famalicão defronta o Vitória de Guimarães, enquanto o Sporting joga com o Portimonense no domingo.

No calendário hoje divulgado, de cinco jornadas entre a 19.ª e a 23.ª, destaque ainda para a visita do Sporting ao Sporting de Braga, em 2 de fevereiro, às 17:30, em jogo da 19.ª ronda, que arranca com a receção do Benfica ao Belenenses SAD, numa sexta-feira, dia 31 de janeiro, às 19:00.Os bracarenses recebem o Benfica em 15 de fevereiro, às 18:00, para a 21.ª jornada, mesmo dia em que o Sporting joga no reduto do Rio Ave, a partir das 20:30.

No dia seguinte, o FC Porto visita o Vitória de Guimarães, às 17:30.A ronda 21 antecede o regresso das competições europeias, sendo que Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, os quatro representantes lusos na Liga Europa, jogam na quinta-feira, dia 20 de fevereiro.

Devido aos jogos europeus, 'leões', 'arsenalistas' e 'dragões' jogam no domingo, 23 de fevereiro, para a 22.ª jornada da I Liga, com Boavista, Vitória de Setúbal e Portimonense, respetivamente, enquanto as 'águias' fecham a ronda na segunda-feira, 24 de fevereiro, no reduto do Gil Vicente.

Já a 23.ª jornada vai disputar-se em cinco dias, começando numa sexta-feira, 28 de fevereiro, e encerrando numa terça-feira, 03 de março, na 'ressaca' das partidas da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O Sporting de Braga joga com Marítimo, no domingo, FC Porto e Benfica defrontam Santa Clara e Moreirense, respetivamente, na segunda-feira, e o Sporting visita o Famalicão, na terça-feira, no encerramento da ronda.Após 16 jogos, o Benfica lidera o campeonato com 45 pontos, mais quatro do que o FC Porto, segundo classificado.