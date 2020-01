Sporting testa em Alvalade líder Benfica, FC Porto espera tirar proveito

Sporting e Benfica defrontam-se hoje na última jornada da primeira volta da I Liga de futebol, num dérbi de grande rivalidade, do qual o FC Porto espera poder vir a tirar proveito.

A 17.ª jornada chega com Benfica e FC Porto praticamente isolados na candidatura ao título, separados por quatro pontos, mas com uma distância significativa para o Sporting, quarto, a 16 pontos das águias, e 12 dos dragões.

O jogo de hoje no Estádio José Alvalade (21h15) será para o Sporting antes de tudo uma questão de brio diante do rival, mas para as águias existe a importância de entrar nas contas da liderança, que manterá, independentemente do resultado.

Nos verde e brancos, o treinador Silas tem o central uruguaio Coates castigado e o avançado argentino Vietto lesionado, mas o Benfica contará nos convocados com Ferro, central que saiu tocado no jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave.

Um pouco antes, às 19h00, o FC Porto recebe o Sporting de Braga, com o objetivo de vencer um adversário que tem desde há duas jornadas novo treinador, com a entrada de Rúben Amorim para o lugar de Sá Pinto.

Os dragões têm em dúvida Pepe e Nakajima, devido a questões físicas, mas voltam a contar com Corona, que falhou o jogo da Taça frente ao Varzim.