Treinador do Académico de Viseu sonha com presença na final do Jamor

Após o encontro, o técnico do Canelas, Tiago Margarido, mostrou-se orgulhoso com o trajeto da equipa na Taça de Portugal e disse que o Canelas merecia pelo menos levar o jogo para o prolongamento.

Do lado do Académico de Viseu, o treinador Rui Borges considerou o resultado justo e confessou que sonha chegar à final do Jamor, apesar do próximo adversário ser o FC Porto.