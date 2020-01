Desportivo das Aves vence por 3-0 na receção ao Portimonense

O lanterna-vermelha Desportivo das Aves somou este sábado a terceira vitória na I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Portimonense, penúltimo, por 3-0, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O brasileiro Welinton Jr., aos 54 minutos, o guineense Banjaqui, aos 74, e o iraniano Mohammadi, aos 79, selaram o triunfo do 'onze' da Vila das Aves, que só havia batido o Marítimo (3-1, à segunda jornada) e o Sporting de Braga (1-0, à 13.ª).

Na classificação, o Desportivo das Aves passou a somar nove pontos, aproximando-se do penúltimo, o Portimonense, que se manteve com 14, a um de Paços de Ferreira e Belenenses SAD, ambos com o encontro da última ronda da primeira volta por disputar.