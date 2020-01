Inter de Milão falha subida à liderança do campeonato italiano

O Inter de Milão falhou este domingo a subida à liderança da Liga italiana de futebol, depois de desperdiçar, em poucos minutos, a vantagem obtida e ceder um empate 1-1 na visita ao Lecce, em jogo da 20.ª jornada.

O jovem defesa Alessandro Bastoni inaugurou o marcador aos 72 minutos, só que, cinco minutos volvidos, os 'nerazzurri' concederam o empate, da autoria de Marco Mancosu, aos 77.

Com esta igualdade, a segunda seguida na 'Serie A', o Inter de Milão mantém-se no segundo lugar, com 47 pontos, menos um do que a líder Juventus, que pode dilatar a vantagem no topo, caso vença hoje na receção ao Parma.

O AC Milan, com o avançado português Rafael Leão de início, venceu por 3-2 na receção à Udinese, com o golo do triunfo 'rossonero' a surgir aos 90+3 minutos, da autoria do internacional croata Ante Rebic.

Em Milão, o dinamarquês Jens Stryger Larsen adiantou os visitantes, logo aos seis minutos, mas Rebic, aos 48, e Theo Hernandéz, aos 72, deram a volta ao marcador, antes de Kevin Lasagna repor a igualdade, aos 85.

Em tempo de compensação, Rebic 'bisou' na partida e deu o triunfo aos 'rossoneri', que subiram ao oitavo lugar, a dois pontos do sexto (o último de acesso à Liga Europa) ocupado pelo Cagliari, que cedeu um empate 2-2 na visita a Brescia.

O antigo jogador do Estoril Praia João Pedro Galvão, que é o quarto melhor marcador da 'Serie A', com 13 golos, marcou os dois tentos dos 'rossoblu', aos 21 e 68 minutos, este último de grande penalidade, enquanto Ernesto Torregrossa anotou os dois do Brescia, aos 27 e 49, numa partida na qual Mario Balotelli foi expulso na parte final.

Bolonha e Verona empataram 1-1, com Mattia Bani a dar vantagem aos bolonheses, aos 20 minutos, e Fabio Borini a empatar o encontro, aos 81.

Ainda hoje, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, joga no reduto do Génova.