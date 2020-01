Ministro diz que clubes devem assumir responsabilidades na contenção da violência no futebol

O ministro da Administração Interna considera que os fenómenos de violência no desporto são da responsabilidade da comunidade e não cabe apenas ao Governo atuar sobre a matéria.

Em entrevista à TSF, Eduardo Cabrita considera que o Executivo já fez a sua parte com a criação da Autoridade para a Violência no Desporto e que os clubes devem assumir as responsabilidades na contenção do fenómeno.

Sobre o pedido de reunião urgente da Liga de Clubes, na sequência dos incidentes no Sporting-Benfica de sexta-feira, o ministro continuar a colocar o foco na prevenção.