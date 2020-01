Paris Saint-Germain apura-se para os oitavos da Taça de França

Um golo solitário do espanhol Pablo Sarabia aos 80 minutos em casa do Lorient apurou este domingo o Paris Saint-Germain para os oitavos de final da Taça de França de futebol.

Perante uma equipa do segundo escalão do futebol francês, e sem Neymar e Mbappé, que não saíram do banco, a formação parisiense dominou o jogo inteiro, mas teve dificuldades em marcar golos.

À entrada para os últimos 10 minutos de jogo, o defesa brasileiro e 'capitão' do 'PSG' Thiago Silva cruzou para a cabeça do extremo espanhol, que sentenciou o apuramento do finalista vencido de 2018/19.

Em Montpellier, a formação da casa goleou por 5-0 o secundário Caen, que teve menos um elemento desde o minuto 43.

Savanier (24), de grande penalidade, Laborde (37), Delort (40 e 64) e Mollet (59) fizeram os golos para a equipa do defesa central português Pedro Mendes, ausente da ficha de jogo.

Entre equipas do primeiro escalão, e pelo memo resultado, o Dijon recebeu e venceu o Nimes, com tentos de Jhonder Cadiz (18), Mavididi (75 e 90), Chouiar (79) e Ecuele (86).

Também com números expressivos (4-1), o Angers, sem o avançado luso Pereira Lage, foi à região da Normandia bater o Rouen, do quarto escalão, face aos tentos de Alioui (cinco minutos), El Melali (19 e 23) e Bahoken (81), enquanto Sidibe (13) marcou o golo de honra dos locais.

No reduto do Atlético de Marselha, da quarta divisão, os tentos de Traore, aos 23 minutos, e do ex-leão Raphinha, aos 45+2, carimbaram a passagem do Rennes aos 'oitavos' (2-0).