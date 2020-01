Rio Ave fecha primeira volta com triunfo frente ao Boavista

O Rio Ave venceu este domingo o Boavista, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, partida que encerrou a primeira volta do campeonato e que ficou resolvida antes do intervalo.

A equipa de Vila do Conde adiantou-se no marcador com um golo de Diego Lopes, aos 40 minutos, com o avançado Mehdi Taremi a ampliar a vantagem ainda antes do intervalo, aos 45+4.

Com o triunfo de hoje, o segundo consecutivo, o Rio Ave termina a primeira volta com 25 pontos, no sétimo lugar da I Liga, enquanto o Boavista, que somou o quinto jogo sem vencer no campeonato, é 12.º, com 19 pontos.