O extremo brasileiro Fernando deixou o plantel do Sporting e regressou ao Shakhtar Donetsk.

O jogador chegou aos leões no último dia do mercado de transferências do verão passado por empréstimo dos ucranianos.

Sai agora sem qualquer jogo pela equipa principal.

O jovem de 20 anos esteve quase sempre limitado fisicamente e regressa ao Shakhtar depois de ter feito apenas seis jogos pelos sub-23 do Sporting.