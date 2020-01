Paulo Gomes é o novo presidente do Vitória de Setúbal

O ex-vice-presidente Paulo Gomes, líder da lista D, foi eleito presidente do Vitória de Setúbal para o mandato 2020-2023, com um total de 875 votos.

O empresário, de 50 anos, foi o mais votado das cinco listas candidatas, destronando da liderança do clube da I Liga de futebol Vítor Hugo Valente, da lista E, que foi segundo com 731 votos.

No total de 2.384 votos apurados no pavilhão Antoine Velge, José Dias Mendes (lista C), com 332 votos, Pedro Gaiveo Luzio (B), com 246, e Chumbita Nunes (A), com 181, ocuparam as posições seguintes.

No sufrágio mais concorrido do emblema setubalense no século XXI, registaram-se oito votos brancos e 11 nulos.

Depois de encerradas as urnas, a festa do triunfo fez-se ainda antes de Cardoso Ferreira, presidente da mesa da assembleia geral, ter anunciado o resultado das votações.