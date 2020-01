Setién assume que há margem para "melhorar" no Barcelona

Depois do jogo do Barcelona, em que a equipa catalã venceu o Granada por 1-0, com golo de Messi nos últimos 15 minutos da partida, Quique Setién admitiu que ainda há margem para "melhorar".

Neste que foi o primeiro jogo do técnico do Barcelona, Setién não escondeu o facto de que jogar com Messi é "tranquilizante".

Questionado acerca da possível contratação de jogadores, no mercado de inverno, o treinador diz que a hipótese está a ser "analisada".