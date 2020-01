Vincent Kompany confrontou adeptos por lançarem petardo para o relvado

Vincent Kompany, defesa que representou a equipa do Manchester City durante onze temporadas, regressou em 2018 para o Anderlecht, clube onde foi formado, e do qual saiu em 2006, com o objetivo de capitanear a equipa e colocá-la nos lugares cimeiros da tabela.

Num jogo entre o Club Brugge e o Anderlecht, da liga de futebol belga, Kompany confrontou os próprios adeptos por terem atirado um petardo, que acabou por explodir, na direção da baliza do guarda-redes da equipa adversária, colocando em causa a sua segurança.

O encontro terminou com a vitória do Club Brugge por 2-1, que segue em primeiro lugar do campeonato, enquanto que o Anderlecht ocupa a 9ª posição da tabela.