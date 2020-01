A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou esta segunda-feira um ranking com as melhores ligas de futebol do mundo.

A Primeira Liga portuguesa ocupa o sexto lugar com 834 pontos, com a França (7º), Holanda (8º), Argentina (9º) e Alemanha (10º) a fechar o Top 10.

A liga inglesa ascendeu ao topo pela primeira vez desde 2009 com 1.287 pontos, seguida do Brasil (2º), Espanha (3º), Itália (4º) e Colômbia (5º).

A liga portuguesa subiu dez posições em dois anos.