SC Braga recebe Sporting no primeiro jogo da Final Four

O Sporting defronta esta terça-feira o Sporting de Braga, na primeira meia-final da Taça da Liga de futebol, em que os 'leões' procuram chegar à terceira final consecutiva e os bracarenses tentam voltar, três épocas depois, à grande decisão.

Os 'leões' defendem na 'Pedreira' de Braga a possibilidade de voltarem a conquistar o troféu, pela terceira vez consecutiva, depois vencerem o Vitória de Setúbal em 2017/18, com Jorge Jesus, e o FC Porto em 2018/19, com Marcel Keizer.

Em ambas o Sporting conseguiu conquistar o troféu já no desempate por grandes penalidades, e na última teve de afastar o Sporting de Braga ainda nas meias-finais (1-1, 4-3 nos penáltis), o mesmo cenário que terá agora pela frente.

Para o jogo de hoje, com início às 19:45, o Sporting continuará sem contar com o argentino Luciano Vietto, que se lesionou no Bonfim, há duas jornadas, mas já terá o guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, que tem estado de fora devido a lesão.

Do lado do Sporting de Braga, moralizado com a vitória no Dragão sobre o FC Porto (2-1) em contraponto à derrota do Sporting com o Benfica (2-0), Ruben Amorim não contará com Palhinha, emprestado pelos 'leões', e chamou o defesa Murilo.

O vencedor do jogo de hoje fica à espera do embate da outra meia-final, entre o Vitória de Guimarães, que estará apenas pela segunda vez nas meias-finais, e o FC Porto, que ainda procura o seu primeiro troféu na competição, em que perdeu três finais, em 2010, 2013 e 2019.

Dos quatro semifinalistas, o Sporting perdeu duas finais (2007/08 e 2008/09) e venceu duas (2017/18 e 2018/19), o FC Porto perdeu as três que disputou e o Sporting de Braga conquistou uma vez o troféu (2012/13) e perdeu a final de 2016/17, com o Moreirense.