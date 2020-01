Sevilha, Osasuna e Saragoça nos oitavos da Taça do Rei de Espanha

Sevilha, Saragoça, da segunda divisão, e Osasuna qualificaram-se esta terça-feira para os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, com os últimos a garantirem o êxito só no prolongamento frente a rival mais fraco.

No jogo entre equipas da primeira divisão, o Sevilha, com Rony Lopes no banco, impôs-se ao Levante, de Rúben Vezo e Hernâni, por 3-1.

O brasileiro Fernando, aos 13 minutos, o argentino Lucas Ocampos, aos 46, e o ex-portista Oliver Torres marcaram para o Sevilha, orientado pelo também ex-FC Porto Julen Lopetegui, de pouco valendo o tento solitário de Oscar Duarte, aos 31.

O Osasuna esteve a perder por 2-0 em casa do Recreativo Hulva, da II divisão B, contudo operou a reviravolta, primeiro ao terminar os 90 minutos empatado 2-2: no tempo extra, o golo decisivo foi apontado por Iñigo Pérez, aos 111.

Frente a um conjunto dea primeira divisão, que depois do triunfo no fim de semana sobre o Valência, poupou alguns jogadores, o Saragoça aproveitou a benesse e venceu em casa o Maiorca por 3-1.