As imagens da confusão com adeptos do Vitória nas bancadas

A meia-final da Taça da Liga entre Vitória de Guimarães e FC Porto ficou marcada por incidentes nas bancadas do Estádio Municipal de Braga, com a polícia a fazer pelo menos uma detenção.

Durante os festejos do primeiro golo do Vitória, um dos adeptos tentou entrar em campo, mas a polícia impediu a invasão e acabou por levar o homem para fora do estádio.

Depois, no final do encontro, foram várias as cadeiras partidas retiradas pelos elementos de segurança, num setor do estádio ocupado por dezenas de adeptos da claque da equipa minhota, os White Angels.

Os repetidos incidentes nos estádios portugues já levaram o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, a pedir uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna. Um encontro que está marcado para a próxima segunda-feira.