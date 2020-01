Bis de Griezmann salva Barcelona na Taça do Rei de Espanha

Um bis do avançado Antoine Griezmann garantiu esta quarta-feira o apuramento sofrido (2-1) do FC Barcelona para os oitavos de final da Taça do Rei de Espanha de futebol, no terreno do Ibiza, do terceiro escalão.

Após ter estado a perder durante grande parte do desafio - desde o minuto nove, quando Pep Caballe inaugurou o marcador para os locais -, o conjunto 'blaugrana', com o internacional português Nélson Semedo a titular, apenas 'selou' o apuramento na reta final do encontro dos 16 avos de final.

O ponta de lança francês bateu o guarda-redes Parreno, aos 72 e 90+4 minutos, e salvou o campeão espanhol de uma eliminação precoce, naquele que foi o segundo encontro do novo técnico Quique Setién.